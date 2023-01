Hint Red Bull op een nieuwe livery?

Het team van Red Bull Racing onthult aankomende week de nieuwe wagen voor 2023. Er is nog niet veel bekend over de nieuwe wagen van Max Verstappen en Sergio Perez, wel is duidelijk dat de wagen op 3 februari aan de buitenwereld wordt getoond in New York.

Hoe de wagen er precies uit gaat zien is nog niet bekend. Red Bull deelde vandaag op sociale media een bijzondere foto van een 'kale' wagen. Op de foto is een grijze wagen te zien met het logo van Red Bull op de airbox, bij de foto staat het bijschrift 'a blank canvas'. Het lijkt er hierdoor op dat Red Bull hint op een aangepaste livery. Of dat ook echt het geval is, zal volgende week duidelijk worden.