Voegt Verstappen een tweede Ferrari aan zijn auto-collectie toe?

In 2022 zag Max Verstappen geregeld een scharlakenrode Ferrari-wagen voor óf achter zich. Vooral in de eerste seizoenshelft van het 2022-seizoen van de Formule 1 was de inmiddels tweevoudig wereldkampioen druk in de weer met Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz. Na een succesvolle tweede titelwinst, lijkt het erop dat de Nederlander besloten heeft om nóg vaker een Ferrari-wagen dichtbij te hebben; Max werd namelijk gespot in de Ferrari-dealership in Monaco.

Het is duidelijk dat Max Verstappen een liefde voor auto’s en de autosport heeft. Na zijn eerdere prijzige aankoop in de zomer van 2020 waarin de Limburger een Ferrari Monza SP2 ten waarde van ongeveer 1,6 miljoen euro kocht, werd de Red Bull-coureur eerder deze week in de Ferrari-dealer van Monaco gespot waar hij het doek aftrekt van een prachtige Ferrari SF90 Stradale Assetto Fiorano. Naar verluidt heeft de auto een nieuwwaarde van zo’n 800.000 euro; een koopje in vergelijking met zijn eerdergenoemde aankoop van de Monza SP2.

Zoals Sebastian Vettel jaren geleden al in een interview zei: "Iedereen is een Ferrari-fan." Zo ook Verstappen, die al in 2022 aangaf te genieten van de onderlinge gevechten met het scharlakenrode team uit Maranello. Of de Ferrari-renstal ook in 2023 met Verstappen om de wereldtitel zal gaan duelleren, blijft nog afwachten. Volgens meerdere Italiaanse bronnen zou de 2023-bolide van het Italiaanse team al meer dan een seconde per ronde sneller zijn dan zijn voorganger.