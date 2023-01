Video De Vries ondergaat zware trainingen

Nyck de Vries rijdt aankomend seizoen zijn eerste volledige jaar in de Formule 1. De Friese coureur gaat rijden voor het team van AlphaTauri en is traint volop in voorbereiding van het seizoen. De Vries heeft zich al gemeld op een speciale trainingsaccommodatie waar hij fysiek zware tests onder ging. Uit de video wordt duidelijk dat glansrijk slaagde voor de test.