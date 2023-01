Eerste tribunes in Melbourne worden opgebouwd in aanloop naar Grand Prix

Niet alleen de teams en de coureurs bereiden zich momenteel voor op het nieuwe seizoen, ook de circuits worden raceklaar gemaakt. Ook in het Australische Melbourne is men hard bezig met de voorbereidingen op de aankomende Grand Prix. De eerste tribunes worden al opgebouwd.

De organisatie van de Australische Grand Prix deelt op de sociale media beelden van de opbouw van de tribunes. In een korte video is te zien hoe de tribunes langs het rechte stuk al bijna klaar zijn. Tevens is te zien dat de rest van het Albert Park wordt klaargemaakt voor de komst van de Formule 1. De Australiërs hebben nog wel even de tijd want de Australische Grand Prix staat pas op 2 april op het programma.

