De Vries bezoekt skiwedstrijd met andere Red Bull-atleten

Nyck de Vries mag zich sinds beging deze maand officieel onderdeel noemen van de Red Bull-familie. De Nederlandse coureur gaat aankomend seizoen voor AlphaTauri rijden en is volop bezig met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Onderlinge afspraken met andere Red Bull-atleten horen daar ook bij.

De Vries was afgelopen weekend aanwezig bij de Hahnenkamm Rennen in Oostenrijk. Op de besneeuwde berg kreeg hij gezelschap van twee grote andere Red Bull-atleten. Op de sociale media van MotoGP-coureur Marc Marquez straalt De Vries namelijk naast de Spanjaard en BMX-er Fabio Wibmer. Opvallend genoeg draagt De Vries als enige op de foto een AlphaTauri-muts in plaats van een Red Bull-muts.