Will Buxton had 'nooit enige twijfel' over kampioenschapskansen Verstappen

Het Formule 1-seizoen van 2023 komt al snel dichterbij. Met het 2022-seizoen lang en breed achter de rug, was het voor het tweede achtereenvolgende seizoen dat Max Verstappen de wereldtitel op zijn naam liet noteren. Vele kenners binnen- en rondom de koningsklasse wisten de naam van Verstappen al ver voor zijn Formule 1-debuut te noemen als het ging om een toekomstig wereldkampioen. Zo ook valt de welbekende F1-journalist Will Buxton onder dat rijtje, die Verstappen in 2014 tijdens de Florida Winter Series van dichtbij kon meemaken.

In 2014 werd dankzij de Ferrari Driver Academy een pseudo Grand Prix-kampioenschap georganiseerd, dat jonge coureurs (bijvoorbeeld uit de karts) de kans gaf om te wennen aan de wereld van het openwielracen. In de zonnige Amerikaanse staat Florida werd in dat jaar de Florida Winter Series gehouden.

Welbekende Formule 1-namen zoals Nicholas Latifi en Lance Stroll deden net zoals Max Verstappen mee. Ook kon Ferrari hypercar-coureur Antonio Fuoco het aanbod niet afslaan. Een opvallende aanvullende naam in het deelnemersrijtje was die van Will Buxton. Volgens de Formule 1-journalist en presentator is er volgens hem ‘nooit enige twijfel’ geweest dat Verstappen jaren later zo’n succesvolle F1-carrière zou hebben.

Buxton vertelt verder: "Het was vanaf het begin duidelijk dat Max de Formule 1 zou opschudden. Hij heeft de hele Formule 1 veranderd, net als de manier waarop we naar de Formule 1 kijken", vertelt de Brit tegenover Formule 1 Magazine. "Max ging niet alleen eerder op het gas en nam meer snelheid mee de bochten in, waarvan de rest niet wist hoe hij het deed, maar reed ook nog echt als een karter. Hij slipstreamde mensen bijvoorbeeld door echt vól op de achtervleugel te zitten."

Al sinds zijn Formule 1-debuut wist Verstappen furore te maken. Zijn eigenzinnige (maar uiterst effectieve) manier van racen betekende dat hij persoonlijk de wereld van de Formule 1 wist op te schudden. Een mooi voorbeeld hiervan is wat later de "Verstappen-verdedigingsmanoeuvre" zou worden genoemd.

Buxton vervolgt: "Je kon zelfs al zien wat later in de Formule 1 de "Verstappen-move" zou worden genoemd, waarbij hij niet op de racelijn reed, maar in het midden zodat hij voor een bocht minder afstand hoefde af te leggen om snel de binnen- of buitenkant af te kunnen dekken."

Dankzij zijn effectieve manier van racen kon Verstappen volgens Buxton al tijdens de Florida Winter Series op commentaar van zijn concurrenten rekenen. "Als hij nou over de baan liep te slingeren, oké. Maar hij kon de deur gewoon telkens dichtgooien. Voor Max, die net uit de karts overkwam, was dat heel normaal. Maar de Formule 3-jongens in de Florida Winter Series waren dat niet gewend", sluit Buxton af.