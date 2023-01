Ook Alfa Romeo maakt lanceerdatum nieuwe bolide bekend

Als één van de laatste renstallen van het Formule 1-veld heeft ook Alfa Romeo bekend gemaakt wanneer ze hun nieuwe wagen gaan onthullen. Met de C43 gaan Valtteri Bottas en Guanyu Zhou op jacht naar nieuwe successen. Het wordt de laatste wagen die luistert naar de naam Alfa Romeo aangezien ze aan het einde van dit jaar stoppen als hoofdsponsor.

Gisteravond maakte het Zwitserse team op sociale media bekend wanneer ze het doek gaan trekken van de nieuwe C43. In een korte video maakte men duidelijk dat de nieuwe wagen op 7 februari aan de buitenwereld zal worden getoond. Door de bekendmaking van de onthullingsdatum van Alfa Romeo, is het alleen nog niet duidelijk wanneer het team van Haas de wagen aan de buitenwereld toont.

The date you’ve been looking for. 👀

Join us LIVE 07.02 to meet your new favourite #F1 car#C43 #GetCloser pic.twitter.com/IwudbUJL38