"Video: Alonso deelt opvallende trainingsmethode"

Fernando Alonso rijdt aankomend seizoen voor het eerst voor het team van Aston Martin. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen bereidt zich hard voor op het nieuwe seizoen en dat deelt hij maar wat graag met de buitenwereld. Alhoewel Alonso de oudste coureur van het veld is, is er niets mis met zijn reflexen.

De Formule 1-coureurs moeten niet alleen fysiek zeer sterk zijn, ook hun reflexen moeten op en top in orde zijn. Alonso deelt op sociale media een video waarin te zien is dat hij een bekende oefening uitvoert. In het korte filmpje laat hij zien dat hij nog steeds zeer sterk is, het lampje is tevens in de kleur van zijn nieuwe werkgever Aston Martin.