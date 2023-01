Vastgoedmiljonair verklaart rechtszaak tegen De Vries: "Daar ontkomen we niet aan"

Eerder deze week werd duidelijk dat kersvers AlphaTauri-coureur Nyck de Vries zich binnenkort moet verantwoorden in de rechtbank. De Nederlandse coureur is voor de rechter gesleept door zijn voormalige investeerder vastgoedmiljonair Jeroen Schothorst. Schothorst is van mening dat het helaas niet anders kan.

De rechtszaak kwam in het nieuws na berichtgeving van het Financiële Dagblad. Volgens de berichten van het FD had De Vries in 2018 een lening gesloten bij Schothorst. De Vries leende zo'n 250.000 euro zodat hij een stoeltje in de Formule 2 kon veiligstellen. De lening zou worden kwijtgescholden zodra De Vries in 2022 nog geen zitje zou hebben in de koningsklasse van de autosport. Over die laatste regel bestaat er nu onenigheid tussen de beide partijen.

Cruciaal moment

Het verhaal was hoogstens onduidelijk, tegenover het Financiële Dagblad liet de advocaat van De Vries in ieder geval weten dat ze denken dat Schothorst handelt uit rancune. Schothorst spreekt zich uit bij ANP: "Laat ik vooropstellen dat ik het fantastisch vind voor Nyck dat hij Formule 1-coureur is geworden. We hebben op een cruciaal moment in zijn loopbaan geïnvesteerd toen niemand anders dat meer wilde doen. We verschillen van mening over de uitleg van de overeenkomst die we toen aan zijn gegaan. Dat soort dingen gebeuren helaas en daardoor ontkomen we hier helaas niet aan."

Succes

Schothorst benadrukt dat hij geen rancune koestert jegens De Vries. De vastgoedmiljonair wilde eigenlijk niet naar de rechtbank stappen maar hij ziet eigenlijk geen andere mogelijkheid: "We hadden dit eigenlijk liever anders gezien. Dit alles neemt echter niet weg dat ik als autosportfan Nyck echt al het mogelijke succes wens in het vervolg van zijn loopbaan in de Formule 1."