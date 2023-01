Miljonair daagt De Vries voor de rechter

Nyck de Vries rijdt aankomend seizoen zijn eerste volledige jaar in de koningsklasse van de autosport. De Nederlander gaat rijden voor het team van AlphaTauri en de verwachtingen zijn hoog. Voordat hij aan de start van de seizoensopener verschijnt moet hij eerst echter voor de rechter verschijnen.

De Vries wordt namelijk voor de rechter gesleept door zijn voormalige financier Jeroen Schothorst. De vastgoedmiljonair sleept De Vries volgens het Financiële Dagblad (FD) voor de rechter omdat Schothorst van mening is dat de coureur zich niet aan de gemaakte afspraken heeft gehouden. Volgens Schothorst zou de kersvers AlphaTauri-coureur informatie achterhouden en daardoor een in 2018 gemaakte afspraak schenden.

250.000 euro

In 2018 werd er een lening van 250.000 euro afgesloten door De Vries bij het investeringsbedrijf van Schothorst. De lening was bedoeld om ervoor te zorgen dat De Vries een basis zou leggen voor een lange en succesvolle loopbaan in de Formule 1. De 250.000 euro werden gebruikt om een deel van het Formule 2-stoeltje van De Vries te financieren. Schothorst rekende 3 procent rente per jaar met daar bovenop een afdracht van 50 procent van de variabele inkomsten die De Vries zou verdienen aan Formule 1-activiteiten.

Ontkennen

De Vries moest tevens op periodieke wijze rapporteren aan Schothorst. In de overeenkomst stond tevens dat de lening zou worden kwijtgescholden als De Vries in 2022 nog geen F1-stoeltje had. Schothorst had daar echter geen zin in en was van mening dat De Vries zich niet aan de afspraken had gehouden. De vastgoedmiljonair wil alle informatie krijgen via een kort geding. Volgens het FD ontkent De Vries de beschuldigingen. De rechtbank in Amsterdam doet in februari uitspraak.