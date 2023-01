Opmeer kent rivalen voor Esports-event Race of Champions

Op 28 en 29 januari wordt in het Zweedse Pite Havsbad weer de Race of Champions verreden. Niet alle coureurs zullen gaan strijden op het Zweedse sneeuw en ijs, een viertal coureurs kruipt namelijk achter het stuur van de simulator. Nederlander Jarno Opmeer weet wie zijn simrivalen zijn.

Gisteravond organiseerde de organisatie van de Race of Champions de eROC-kwalificaties. In deze sessies namen meerdere hoog aangeschreven simcoureurs het tegen elkaar op. Mercedes-Esporter Jarno Opmeer neemt als titelverdediger sowieso mee aan het event in Pite Havsbad en weet nu dan ook wie zijn rivalen zijn in het officiële eROC-evenement.

Opmeer zal het eind deze maand gaan opnemen tegen de bekende McLaren-simcoureur Lucas Blakeley, de Griekse simcoureur Michael Romanidis en de Zweedse troef Martin Palm. Aan het normale ROC-event nemen dit jaar meerdere aansprekende namen deel waaronder Sebastian Vettel, Mick Schumacher, Valtteri Bottas, Mika Häkkinen en de Amerikaan Travis Pastrana.

Congratulations to our four #eROC2023 World Finalists!



Defending champ @jarno_opmeer will be joined at #ROCSweden by last year's runner-up and #F1 esports world champion @LucasBlakeley01, qualifier @Michael_MR53 and Swedish finalist @Martin_Palm! 👏 pic.twitter.com/XUOTm8FKYw