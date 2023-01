Coulthard staat niet achter Verstappen in Drive to Survive-discussie

De Netflix-serie 'Drive to Survive' heeft in de afgelopen jaren bijgedragen aan de groeiende populariteit van de Formule 1. Niet iedereen was fan van de reeks, onder andere Max Verstappen hekelde de verdraaide verhaallijnen. David Coulthard ziet de zaakjes echter anders en is juist fan van de werkwijze.

'Drive to Survive' kreeg in de afgelopen maanden veel kritiek op de werkwijze. Er werd in de serie namelijk niet altijd gewerkt volgens de realiteit. Creatief knip-en-plakwerk, verzonnen rivaliteiten en andere acties zorgde ervoor dat Max Verstappen niet meer wilde meewerken aan de reeks. Na gesprekken tussen de makers en de Red Bull Racing-coureur zegde Verstappen toch weer zijn medewerking toe.

Aandacht

Verstappens standpunt kreeg veel bijval. Niet iedereen kon zich echter vinden in de mening van de Nederlander, oud-coureur David Coulthard bijvoorbeeld. In gesprek met PlanetF1 spreekt de Schot zich uit: "Ik merk dat er constant aandacht is voor de lichtelijk bewerkte versie van de werkelijkheid. Mensen vonden dat een aantal gesprekken werden ingezet tussen situaties waarin deze gesprekken niet plaatsvonden. Niet iedereen was daar blij mee. In werkelijkheid is het zo dat als ze wel luisteren naar de realiteit, het dan niet zo interessant zou zijn."

Saai

Coulthard haalt verder zijn schouders op voor de kritieken op de Netflix-serie. De Schotse oud-coureur is van mening dat de Formule 1-rijders niet bepaald boeiend zijn: "Behalve als je de geschiedenis probeert te veranderen of iets illegaals doet, maakt het niet uit. Voor de rest denk ik dat iedereen er interessanter uitkomt want de meeste coureurs zijn best wel saai! Om eerlijk te zijn, Netflix maakt het interessanter."