Bottas wil stabiliteit behouden, hoopt op vroege start contractverlengingsgesprekken

Bij het Formule 1-team van Alfa Romeo lijkt Valtteri Bottas zich zeer comfortabel te voelen. De Fin kwam tussen 2017 en 2021 voor het team van Mercedes uit, waarna hij in 2022 voor Alfa Romeo debuteerde. In een poging om zijn carrière stabiel te houden en de dreigende vraag wat betreft Formule 1-zekerheid af te dwingen, hoopt de 33-jarige coureur dat de nieuwe onderhandelingen met zijn werkgever al vroeg in het 2023-seizoen beginnen.

Valtteri Bottas kwam tussen 2017 en 2021 uit voor het zeer succesvolle team van Mercedes. Bottas had hiermee Lewis Hamilton naast zich, die inmiddels zeven wereldtitels op zak heeft. Het voordeel van het rijden voor een succesvol team als Mercedes had ook echter een groot nadeel: zijn contract werd telkens met één jaar verlengt, waardoor de Fin het daaropvolgende seizoen weer met het mes tussen de tanden moest gaan presteren.

Om een soortgelijke stressvolle situatie voor te blijven, meent Bottas dat er een bepaalde mate van stabiliteit behouden moet blijven: "Ik heb al zo vaak in de situatie gezeten waar het je afleidt. Dus ik hoop zeker dat we al vroegtijdig de gesprekken gaan starten. Het is voor mij van belang om die stabiliteit te hebben, aangezien ik tien jaar lang daar niet zoveel van heb ervaren", vertelt de coureur tegenover Autosport.

Terwijl Bottas jarenlang bij Mercedes onder een grote prestatiedruk stond, rijdt de Fin nu op regelmatige basis in het middenveld van de Formule 1 rond. Met teamgenoot Zhou Guanyu hoopt Bottas ook in 2023 goede punten voor het team van Alfa Romeo te scoren.