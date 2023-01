McLaren: Piastri krijgt tijd en ruimte om zich te ontwikkelen

Met de nieuwe teambaas van McLaren Andrea Stella aan het roer, wil de Britse renstal haar nieuwste aanwinst Oscar Piastri de ruimte aanbieden om zich als coureur te ontwikkelen. Met een inmiddels ervaren Lando Norris als teamgenoot, meent Stella dat hij niet bezorgd is dat Piastri’s gebrek aan Formule 1-ervaring het team de kop kan kosten.

Het team van McLaren wist in 2022 als vijfde over de streep te komen. De CEO van het team Zak Brown meent dat het behaalde resultaat ‘teleurstellend’ is, ondanks dat de papajakleurige renstal ternauwernood het onderlinge gevecht voor P4 van concurrent Alpine verloor. Daniel Ricciardo viel ook in 2022 tegen, waardoor McLaren de keuze maakte om de F2-kampioen van 2021 Oscar Piastri voor het fulltime F1-stoeltje van 2023 en voorwaarts te tekenen. Volgens de nieuwe teambaas Andrea Stella, die na het verlaten van Andreas Seidl de interne promotie naar kapitein van het McLaren-schip doormaakte, zal zijn nieuwe coureur de tijd ruimte krijgen om zijn ‘eigen reis’ te maken.

"Het is van belang dat we met Lando (Norris) de continuïteit behouden. Hij zal een bekende maatstaf voor ons zijn, omdat wij samen met Lando zijn ontwikkeling hebben doorgemaakt. Er is vanuit technisch, rijdend en racend aspect zeker een ontwikkeling geweest. Deze maatstaf zal er ook voor Oscar (Piastri) zijn. Niet alleen voor zijn eigen performance, maar ook wat betreft het leren begrijpen van de auto", begint Stella.

"De reis die we met Oscar willen maken is een onafhankelijke. Hij beschikt over veel talent. We zien graag dat hij z’n referenties en maatstaven van onder andere de auto en Daniel (Ricciardo) zal gebruiken. We hameren erop dat hij genoeg talent en intelligentie heeft om zijn eigen weg daarin te vinden. Ik ben zeker niet bezorgd dat we (met zijn komst) een hoop ervaring verliezen", sluit Stella vertrouwend af.