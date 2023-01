Mercedes voorzichtig hoopvol over potentieontgrendeling W14

Mercedes hoopt dat het eindelijk maar toch de potentie van haar ontwikkelingsfilosofie kan ontgrendelen. Het succesvolle team laat weten vast te houden aan haar radicale “zero sidepod” filosofie, een ontwikkelingskeuze waarin haar W14-auto, in tegenstelling tot die van de concurrenten, naar alle waarschijnlijkheid geen sidepods zal hebben. Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff kijkt het team met smart uit naar de preseasontests in Bahrein.

Mercedes-baas Toto Wolff is voorzichtig optimistisch, terwijl hij tegelijkertijd ook een realistische kijk op de gang van zaken houdt. Het team van Mercedes had veel problemen om de nieuwste generatie Formule 1-wagens op het gebied van aerodynamica te maximaliseren. Toch bleef de uiterst succesvolle renstal de hoop houden dat haar agressieve aeroconcept uiteindelijk goed uit zal pakken.

"Ik denk nu dat we snappen hoe we zover (in 2022) terug zijn gevallen en waar onze tekortkomingen lagen. We zijn hard aan het werk om een auto te lanceren die geen van deze problemen bij zich draagt. We kunnen pas bij de preseasontests zeker weten of we de potentie hebben ontgrendeld", vertelt Wolff tegenover internationale pers.

Mercedes was in het 2022-seizoen van de Formule 1 lang niet zo snel als concurrenten Ferrari en Red Bull; echter wist de renstal van het Duitse automerk richting het einde van het seizoen dichterbij te kruipen. Wolff meent dat zijn team een realistische kijk op de verwachtingen moet blijven houden, aangezien Mercedes bij het einde van het seizoen nog meerdere tienden van een seconde achter haar concurrenten achterbleef.

"Wanneer je ongeveer een halve seconde achterloopt, zal het altijd zeer lastig worden om dichterbij aan geweldige teams zoals Ferrari en Red Bull te komen. Dat gezegd hebbende zijn we ontzettend vastberaden om dit voor elkaar te krijgen. Het zou zomaar kunnen zijn dat het gat ten opzichte van eind vorig jaar hetzelfde is gebleven. Toch geloven we dat er zo ontzettend veel potentie in ons concept zit, dat misschien onze ontwikkelingslijn de komende maanden nog wat agressiever zal zijn", meent Wolff.