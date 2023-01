Mercedes deelt geheimzinnige beelden van nieuwe wagen

Het team van Mercedes trekt op 15 februari het doek van hun nieuwe wagen. Hoe de nieuwe W14 er precies uitgaat zien, is nog niet bekend. Mercedes is voorlopig nog bezig met de voorbereidingen op het aankomende seizoen en men deelt dat ook op de sociale media. Men heeft nu de eerste beelden van de nieuwe W14 gedeeld.

Mercedes deelde gisteren namelijk een drietal foto's van monteurs die bezig zijn met de nieuwe wagen. Op de drie foto's zijn kleine delen van de nieuwe W14 te zien. Onder andere de halo, de cockpit en de zijkant van de wagen zijn te zien op de foto's. Uit de foto's valt nog niet op te maken of Mercedes verder gaat met het zeropod-concept of dat er weer met normale sidepods wordt gereden.

New week, same work ethic. 💪 Countdown to F1 2023 continues... pic.twitter.com/KcHSfLj1wb