'Piastri was relaxed' tijdens Alpine-McLaren gevecht – Webber

Oscar Piastri was één van de hoofdrolspelers in het silly season verhaal van 2022. De Australiër, toentertijd nog een Alpine-junior, werd door de Franse renstal publiekelijk aangekondigd als de vervanger van de verlatende Fernando Alonso. Echter bleek dat Piastri achter de schermen de keuze maakte om zijn Formule 1-debuut voor het team van McLaren te maken. Zijn manager en tevens oud F1-coureur Mark Webber merkt op zijn client tijdens de omstandigheden opmerkelijk kalm bleef.

Oscar Piastri zal dit jaar zijn Formule 1-debuut gaan maken. De Formule 2-kampioen van 2021 wist tijdens het silly-season soapverhaal een contract bij het Formule 1-team van McLaren te tekenen. Hiermee zal de 21-jarige coureur landgenoot Daniel Ricciardo vervangen, die op zijn beurt terugkeert naar zijn oude F1-liefde: Red Bull.

Mark Webber, de manager van Oscar Piastri en tevens een voormalig Red Bull F1-coureur, vertelt hoe de transfer zich daadwerkelijk ontwikkelde. "Hij was eigenlijk heel relaxed", begint Webber tijdens de KTM Summer Grill. "Ironisch genoeg was hij degene die het meest loyaal was. Alle mensen om hem heen waren namelijk veel minder geduldig."

Ook vertelt Webber hoe McLaren uiteindelijk gekozen heeft voor iemand zoals Piastri. "Oscar was beschikbaar (voor McLaren), en daar moesten we snel op schakelen. Ze (McLaren) waren bereid om een groot risico te nemen, net zoals ze bij Norris en een beetje met Sainz hebben gedaan. Ze wilden Piastri graag hebben, en dat heeft een groot verschil gemaakt. Het was van belang om vanaf het begin al gewild (door Mclaren) te voelen, en dat er meteen openheid van zaken werd getoond over de toekomstplannen."