Wolff ziet De Vries als een goed voorbeeld voor Schumacher

Aankomend seizoen staat er naast Max Verstappen nog een Nederlander op de Formule 1-grid in de persoon van Nyck de Vries. De Friese coureur gaat rijden voor het team van AlphaTauri. De Vries fungeerde vorig jaar als reserve bij het team van Mercedes en Toto Wolff ziet in hem het perfecte voorbeeld voor Mick Schumacher.

De Vries maakte vorig seizoen veel meters als reserve van Mercedes. In deze hoedanigheid mocht hij meerdere vrije trainingen rijden voor Mercedes en klantenteams Williams en Aston Martin. Tevens mocht De Vries op het circuit van Monza invallen voor de zieke Alexander Albon bij het team van Williams. De Nederlander pakte direct WK-punten en verdiende dus een AlphaTauri-zitje.

De Vries wordt bij Mercedes opgevolgd door Mick Schumacher. De Duitser reed vorig seizoen voor het team van Haas en hij kende een lastig jaar. Wolff spreekt zich er bij Motorsport.com over uit: "We hebben De Vries hier ook gehad en we hebben hem laten gaan om iets moois te bereiken in zijn loopbaan. Dat kan bij Mick ook gaan gebeuren, of dat nou bij ons is of dat we hem ergens anders heen laten gaan. Momenteel weten we dat nog niet, maar we weten wel dat hij veel zal gaan bijdragen aan ons team."