Gasly eerlijk over Alpine-transfer: "Je moet pragmatisch zijn"

Pierre Gasly rijdt aankomend seizoen voor het eerst in zijn Formule 1-loopbaan voor een team dat niet verbonden is aan Red Bull. De Fransman gaat rijden voor het team van Alpine en hij barst van de ambitie. Gasly geeft wel aan dat het een moeilijke beslissing was om de Red Bull-familie te verlaten.

Gasly reed afgelopen jaar in de Formule 1 voor het team van AlphaTauri. De Fransman was vrijwel zijn gehele loopbaan onderdeel van de Red Bull-familie en mocht zelfs even proeven aan het topteam van Red Bull Racing. Vanwege tegenvallende resultaten werd hij na een half seizoen teruggeplaatst naar Toro Rosso, het huidige AlphaTauri, en sindsdien reed hij voor de Italiaanse renstal.

Zijn overstap naar Alpine is dan ook zijn eerste avontuur buiten de Red Bull-bubbel in de Formule 1. De Franse coureur geeft tegenover Motorsport.com toe dat het geen makkelijke beslissing was: "Als naar je loopbaan kijkt, moet je pragmatisch zijn. Ik weet waar ik heen wil en wat ik wil bereiken. Je moet je emoties aan de kant zetten en er gewoon op een pragmatische manier naar kijken: Waar heb ik de beste kansen om tot mijn doel te komen? Daarom ging ik vooral af op prestaties, op een auto waar ik nog beter mee kan presteren."