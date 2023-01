Red Bull onthult nieuwe wagen op 3 februari

Het team van Red Bull Racing heeft bekend gemaakt wanneer ze het doek trekken van hun nieuwe bolide voor het aankomende seizoen. De Oostenrijkse renstal zal met deze wagen de constructeurstitel en de wereldtitel van Max Verstappen gaan verdedigen. De onthulling vindt plaats in New York.

Red Bull zal als eerste renstal het doek trekken van hun nieuwe wagen. Op 3 februari, over een paar weken dus, toont de Oostenrijkse renstal de nieuwe wagen en de nieuwe teamlook aan de buitenwereld. Red Bull zal gaan rijden met nieuwe teamkleding aangezien men in Castore een nieuwe kledingsponsor heeft gevonden. Het is de verwachting dat Verstappen en Sergio Perez gewoon aanwezig zijn bij de presentatie.