Ferrari presenteert wederom nieuwe teampartner

Het team van Ferrari wil aankomend seizoen weer mee gaan strijden om de zeges en de wereldkampioenschappen in de Formule 1. De Italiaanse renstal wil zo goed mogelijk voorbereid zijn en ze scoren in de voorbereiding ook naast de baan. Ferrari heeft namelijk een tweede teampartner gevonden.

Ferrari nam vorige week afscheid van twee opvallende sponsoren waaronder Velas. De Italiaanse renstal trok eerder deze week een nieuwe teampartner aan en gisteren kwam daar een tweede partner bij. Men maakte namelijk bekend dat ook Harman Automotive een nieuwe sponsor van het team wordt. Harman Automotive is een bedrijf gespecialiseerd in elektronische technologie en is tevens gelieerd aan Samsung.