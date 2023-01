Gasly feliciteerde De Vries: "Hij was de eerste die ik erover sprak"

Nyck de Vries rijdt aankomend seizoen zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1. De Nederlander gaat rijden voor het team van AlphaTauri en hij probeert zich zo goed mogelijk voor te bereiden op het seizoen. Toen het nieuws van zijn overstap naar AlphaTauri eenmaal bekend was, sprak hij hierover als eerste met Pierre Gasly.

De Vries zat al jaren dicht tegen de Formule 1 aan. Vorig seizoen was hij reserve van het team van Mercedes en mocht hij in Monza last minute invallen bij het team van Williams. Bij zijn debuut pakte hij direct WK-punten en maakte hij veel indruk. De Vries werd uiteindelijk door AlphaTauri aangetrokken voor 2023.

De Vries vervangt bij de Italiaanse renstal de naar Alpine vertrokken Pierre Gasly. De Fransman was op de hoogte van de komst van De Vries. In gesprek met de media-afdeling van het team legt De Vries uit wie hij als eerste sprak na het nieuws: "Er was niet echt één specifiek moment, het proces was best complex. Maar toen ik het contract had getekend, was Pierre Gasly de eerste persoon die ik sprak! Hij belde mij op FaceTime terwijl in de gym stond, dat was heel erg aardig. Natuurlijk was mijn familie enorm betrokken en toen het serieus werd sprak ik veel met mijn vader."