De Vries kijkt uit naar thuisrace: "Dat gaat zeker voor kippenvel zorgen"

Aankomend seizoen staan er in de Formule 1 niet één maar twee Nederlanders aan de start van de Grands Prix. Naast Max Verstappen komt immers ook Nyck de Vries in actie. De Friese coureur gaat rijden voor het team van AlphaTauri en hij kijkt nu al reikhalzend uit naar zijn thuisrace in Zandvoort.

De Vries klopte jarenlang op de Formule 1-deur. De Friese coureur was onderdeel van het team van Mercedes en reed vorig seizoen een handvol vrije trainingen voor Mercedes en de klantenteams. In die hoedanigheid kon hij in Monza debuteren in de Formule 1 als invaller bij het team van Williams. De Vries verving de geblesseerde Alexander Albon en de Nederlander pakte direct punten. Hij maakte dat weekend genoeg indruk om AlphaTauri te overtuigen.

Aankomend seizoen racet De Vries dus voor de Italiaanse renstal. In Abu Dhabi reed hij al de post season test voor zijn nieuwe team maar sprak hij zich niet uit via de kanalen van het team. In een eerste interview met de media-afdeling van zijn werkgever deelt hij naar welke race hij het meeste uitkijkt: "Zandvoort natuurlijk. Als coureur is het altijd je doel om te rijden op je thuiscircuit. De Nederlandse Grand Prix is altijd een soort feest of een festival. Ik denk dat racen op Zandvoort voor kippenvel gaat zorgen. De sfeer daar is waanzinnig en ik kan niet wachten om dat mee te maken."