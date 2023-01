Red Bull betrekt fans bij onthulling nieuwe teamkleding

Het team van Red Bull Racing heeft voor aankomend seizoen een gloednieuwe deal afgesloten met kledingsponsor Castore. De Oostenrijkse renstal en Castore gaan voor het eerst samenwerken en men pakt de deal groots aan. Over enkele weken wordt de nieuwe teamkleding aangekondigd en Red Bull pakt dat groots aan.

Op 24 januari wordt de nieuwe look van het team aan de buitenwereld getoond in de Britse hoofdstad Londen. Bij die onthulling zijn coureurs Max Verstappen en Sergio Perez vanzelfsprekend ook aanwezig. Red Bull en Castore pakken de presentatie groot en geven de fans de kans om daarbij een rol te vervullen. Eén fan kan een pakket winnen waarbij hij samen met een vriend(in) aanwezig mag zijn bij de onthulling. De winnaar mag zelfs model gaan staan voor de nieuwe teamkleding.

Strike a pose 👕 Join Max and Checo to model our 2023 Castore Team merch 💪