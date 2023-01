Video: Aston Martin deelt beelden eerste werkdag Vandoorne

Stoffel Vandoorne fungeert dit jaar als test- en reservecoureur van het team van Aston Martin. De Belgische coureur vervulde die rol vorig jaar bij Mercedes en is dus overgestapt naar de Britse formatie. Eerder deze week beleefde hij in Silverstone zijn eerste werkdag. Op sociale media laat Aston Martin zien waar die werkdag precies uit bestond.

