Spa-Francorchamps deelt update van bouwwerkzaamheden nieuwe tribunes

Terwijl de Formule 1-wereld zich momenteel nog middenin de winterstop bevindt, wordt er hard gewerkt op de circuits van de Formule 1-kalender. Op meerdere circuits worden er onderhoudswerkzaamheden en verbouwingen uitgevoerd. Ook op het circuit van Spa-Francorchamps is dit het geval en men deelt beelden van de voortgang.

De werkzaamheden op het Belgische circuit zijn al geruime tijd aan de gang en men is vooral bezig met de constructie van een aantal nieuwe tribunes. Deze nieuwe tribunes en terrassen worden gebouwd tegenover de endurance pits. De werkzaamheden schieten op en op een viertal nieuwe foto's is te zien dat de tribunes al vorm beginnen te krijgen. Vorig jaar werden er ook al werkzaamheden uitgevoerd, men focuste zich toen meer op de baan zelf.

🚧 #workinprogress 🏗 #Update #newpics

Construction of the new grandstand and terraces opposite the Endurance pits. Construction de la nouvelle tribune et des gradins en face des stands endurance. #circuitspa #spafrancochamps pic.twitter.com/22huZj1GWR