McLaren wil in 2023 vierde constructeursplaats terugpakken

2022 bleek een lastig jaar voor het team van McLaren. Het Britse team leek het aerodynamische pakket van de nieuwste generatie F1-auto’s (nog) niet helemaal te begrijpen, waardoor het team genoegen moest nemen met maar een enkele podiumplaats voor coureur Lando Norris. Aan de andere kant van het team worstelde Daniel Ricciardo zichtbaar met de controle van de MCL36-bolide, waardoor er weinig te halen viel op het gebied van puntenscores. Na een lastig en moeizaam jaar in 2022, hoopt McLaren CEO Zak Brown dat zijn team in 2023 als vierde in het constructeurskampioenschap kan eindigen.

Ook voor McLaren betekende 2022 het jaar van moeizaamheden, maar ook veranderingen. De performance van het papajakleurige team viel tegen, waardoor het aan het eind van de streep als vijfde in het constructeursklassement eindigde. Toch verschenen er ook wat lichtpuntjes aan de horizon. Het team verruilde immers de tegenvallende Daniel Ricciardo voor landgenoot en F2-kampioen Oscar Piastri, die vanaf dit seizoen naast Lando Norris zal zitten. Ook maakte McLaren een interne verandering door. Omdat teambaas Andreas Seidl overstapt naar Sauber, heeft het team haar technisch genie Andrea Stella gepromoveerd naar de positie die door Seidl is verlaten.

De CEO van McLaren Zak Brown maakte de hele show uiteraard van dichtbij mee. In gesprek met Speedcafe reflecteert Brown op een lastig jaar. "Het was zeker een lastig seizoen. Een vijfde finishplaats is teleurstellend. We hebben onze moeilijkheden gehad. We hadden zeker ook wat goede weekenden – zoals de podium van Lando. (Norris) Maar, we hadden veel moeite om Daniel (Ricciardo) z’n performance te ontgrendelen. Dat was een lastige situatie, vooral ook omdat de media daar veel aandacht op bracht."

Verder verlegt Brown de aandacht naar een aantal belangrijke punten waar het team voor 2023 op probeert te focussen. "We hebben twee datapunten waar we het meest op letten. De ene is hoe dichtbij we zijn naar het winnende team, en als Mercedes niet het winnende team is, dan kijken we naar hoe dichtbij we zijn naar hen, aangezien we dezelfde krachtbron gebruiken. Vanuit een competitief oogpunt willen we dit jaar dichterbij hen (Mercedes) komen. En natuurlijk willen we weer naar de vierde plek in het kampioenschap klimmen. Om echter binnen die top drie binnen te dringen, hebben we denk ik nog wat meer technologie nodig", meent Brown.