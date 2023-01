De Vries deelt beelden van Spartaans trainingsregime

Nyck de Vries bereidt zich momenteel voor op het aankomende Formule 1-seizoen. De Nederlandse coureur rijdt dit jaar voor het eerst een volledig seizoen in de koningsklasse van de autosport. De Vries gaat rijden voor het team van AlphaTauri en wil zo fit mogelijk aan de start van de seizoensopener verschijnen.

De Vries debuteerde vorig seizoen als invaller bij het team van Williams in Monza in de Formule 1. Hij kwam sterk voor de dag maar moest na afloop wel uit de auto worden geholpen door zijn monteurs. Voor het aankomende seizoen wil De Vries niets aan het toeval overlaten en bereidt hij zich zo goed mogelijk voor op het nieuwe seizoen. De trainer van de Friese coureur deelt op sociale media het Spartaanse trainingsregime van De Vries, hij doet er overduidelijk alles aan om zo fit mogelijke aan de start te verschijnen in Bahrein.