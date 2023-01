Video: Leclerc waagt zich aan ijsklimmen

Charles Leclerc geniet momenteel nog van zijn laatste dagen van zijn vakantie. De Monegaskische Ferrari-coureur combineert de vakantie tevens met een aantal onorthodoxe trainingen. Leclerc resideert momenteel in de sneeuw en daar doet hij veel meer dan alleen maar wat skiën of snowboarden.

Leclerc deelde op zijn social media namelijk een video waarmee zijn werkgever Ferrari mogelijk niet zo blij mee is. De Monegask liet namelijk zien hoe hij ergens op een besneeuwde en bevroren rots stond. Leclerc was aan het ijsklimmen, een sport waar een ongeluk in een klein hoekje ligt. Op de beelden was wel te zien dat de Monegask gezekerd was.

First day for Vasseur in the office and he has to see Charles doing this as his training: pic.twitter.com/4zN1viRnas