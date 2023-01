Ben Sulayem hoopt op groenlicht voor Andretti Cadillac: "Moeten die interesse aanmoedigen"

Vorige week maakte Andretti en Cadillac bekend dat ze gezamenlijk de Formule 1 willen betreden met een nieuw team. De reacties op het nieuws waren niet bepaald positief maar FIA-president Mohammed Ben Sulayem is wel een groot fan van het plan. De FIA-president is zelfs van mening dat er plaats is voor 12 teams in de koningsklasse van de autosport.

Ben Sulayem reageerde vorige week direct positief op de aankondiging van Andretti Cadillac. De man uit de Verenigde Arabische Emiraten reageerde vervolgens fel op het nieuws dat onder andere de hoge heren van de Formule 1 iets minder positief reageerden op het nieuws van de ideeën van de Amerikaanse grootmachten.

Ben Sulayem is van mening dat het zeker geen probleem zal zijn om meerdere nieuwe teams toe te laten tot de koningsklasse van de autosport. De FIA-president wordt geciteerd door SoyMotor: "Als je kijkt naar de duurzaamheid van de Formule 1, dan moeten we openstaan voor nieuwe namen. We kunnen een maximum van twaalf teams toe laten op de grid. Met een bedrijf zoals General Motors, één van de vijf grootste fabrikanten in de wereld, moeten we hun interesse echt aanmoedigen. Ik zou dat in de toekomst ook graag zo zien."