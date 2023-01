Sainz traint met opvallende naam in voorbereiding op 2023-seizoen

De Formule 1-coureurs keren langzamerhand terug van hun vakanties. Begin maart gaat het nieuwe Formule 1-seizoen alweer van start en de coureurs moeten dan weer topfit zijn. Ook Carlos Sainz wil het seizoen zo goed mogelijk beginnen in Bahrein. De Spaanse coureur heeft een nieuwe workout-vriend gevonden.

Sainz was afgelopen week nog aanwezig bij de Dakar Rally in Saoedi-Arabië. De Ferrari-coureur heeft de woestijn achter zich gelaten en is inmiddels weer begonnen aan de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Sainz doet zijn trainingen echter niet alleen, hij heeft een opvallend trainingsmaatje gevonden. De Spanjaard ging viral nadat hij beelden deelde van zijn training met MotoGP-kampioen Marc Marquez. De twee coureurs zijn elkaars landgenoot en poseren breed lachend voor de camera.