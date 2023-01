Verstappen helemaal 'Remi' achter simulator

Je zou verwachten dat de tweevoudig wereldkampioen met goed gevulde zakken een dik appartement heeft met alles wat je maar wensen kan. Niets is minder waar.

De Red Bull-coureur heeft blijkbaar meer dan genoeg aan een grote racesimulator om je vingers bij af te likken. Dit kolossale gestalte staat in, frappant genoeg, in een lege kamer.

Deze simulator loopt vast in de (tien)duizenden euro's. Het heeft een triple screen om alles op de virtuele baan goed te kunnen overzien plus een extra scherm voor alle data en chatfuncties. Natuurlijk ook een ligstoel met professioneel stuurtje. Als Verstappen dorst heeft na een stint van een paar uur? Geen probleem. Een Red Bull-koelkastje, gevuld, uiteraard met Red Bull, geeft de coureur vast weer vleugels.



Verstappen storen in zijn 'element' raden we ten zeerste af, want het Fuck Off bordje zegt vast genoeg.