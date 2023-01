Wanneer onthullen de teams hun nieuwe wagens?

Langzaam maar zeker komt het nieuwe Formule 1-seizoen steeds dichterbij. In aanloop naar het nieuwe seizoen zullen de teams het doek trekken van hun nieuwe wagens. Momenteel hebben al vijf teams de onthullingsdatum van hun nieuwe uitdager met de buitenwereld gedeeld. Tijd om deze data eens op een rijtje te zetten.

Het team van AlphaTauri bijt, zoals het er nu voorstaat, over een ruime maand het spits af. De Italiaanse renstal onthult op 11 februari het nieuwe strijdwapen van Yuki Tsunoda en Nyck de Vries. Op 13 februari tonen twee Formule 1-teams hun nieuwe wagen aan de buitenwereld. Op die dag is het de beurt aan Aston Martin en McLaren. Een dag later trekt het team van Ferrari het doek van hun nieuwe wagen. Op 16 februari volgt Alpine.

Van vijf teams is het nog niet bekend wanneer ze hun nieuwe wagen met de buitenwereld gaan delen. Het draait in deze situatie om Mercedes, Red Bull Racing, Alfa Romeo, Haas en Williams. Van de meeste teams is al wel bekend dat de voorbereidingen in volle gang zijn. Het is dan ook de verwachting dat er snel meer duidelijkheid komt over deze onthullingsdata.