Fans verkiezen Britse Grand Prix tot mooiste race van 2022

Het afgelopen Formule 1-seizoen kende meerdere spannende en spectaculaire Grands Prix. Veel races zorgden voor de nodige controverse en spektakel. De social media-afdeling van de Formule 1 gaf de fans de afgelopen dagen de kans om te stemmen voor de mooiste races van 2022. De winnaar van de poll was weinig verrassend.

De Britse Grand Prix werd met grote afstand verkozen tot mooiste Grand Prix van 2022. De race op het circuit van Silverstone kreeg 34 procent van de stemmen. Op de tweede plaats in de poll eindigde de Braziliaanse Grand Prix met 21 procent van de stemmen. De Grands Prix van Bahrein, België en Hongarije maakten de top vijf compleet.

👀 And your top five races of 2022 were...#F1 pic.twitter.com/uOR9kMm6gh