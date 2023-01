Ben Sulayem reageert enthousiast op Andretti-Cadillac aankondiging

Andretti en Cadillac kwamen gisteren met groot nieuws naar buiten. De twee Amerikaanse grootmachten willen namelijk gezamenlijk de Formule 1 betreden. Zodra de FIA het proces voor nieuwe teams opent, zullen ze zich aanmelden. FIA-president Mohammed Ben Sulayem reageert zeer enthousiast op het nieuws.

Ben Sulayem liet eerder deze week weten dat hij zijn mensen had gevraagd om een zogenaamd Expressions of Interest-proces te openen. Dat betekent dat nieuwe teams zich kunnen aanmelden bij de FIA voor een mogelijke toetreding tot de koningsklasse van de autosport. Het was al langer bekend dat Andretti verregaande interesse heeft in de Formule 1.

Op Twitter reageerde FIA-president Mohammed Ben Sulayem op het nieuws van Andretti en Cadillac. De man uit de Verenigde Arabische Emiraten is enthousiast: "Ik verwelkom het nieuws van het partnership van Andretti en Cadillac. De FIA kijkt uit naar de aanstaande discussies over Expressions of Interest-proces voor de Formule 1."