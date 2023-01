Andretti en Cadillac willen gezamenlijk F1 betreden

Dat het team van Andretti al geruime tijd intresse heeft in de stap naar de Formule 1 is al geruime tijd duidelijk. Vandaag hebben ze die interesse kracht bijgezet door samen met het merk Cadillac aan te kondigen dat ze samen de koningsklasse van de autosport willen betreden.

Andretti aast al geruime tijd op een plekje op de Formule 1-grid. De Amerikaanse racefamilie is met hun team zeer succesvol in onder andere de Indycar en men deed in 2021 al een poging om het team van Sauber op te kopen. De koop ging echter niet door waarna men bekend maakte dat ze zelf een Formule 1-team wilde oprichten. De huidige teams reageerden niet bijster enthousiast maar de FIA maakte eerder deze week wel bekend dat ze de procedure voor mogelijke nieuwe teams zouden opstarten.

Andretti Global heeft daar nu dus op gereageerd. Men kondigde vandaag aan dat ze samen met het welbekende Amerikaanse automerk Cadillac de sport willen betreden. Onder de naam Andretti Cadillac willen ze de sport betreden met in een Amerika gevestigd team met een dependance in het Verenigd Koninkrijk. Het team wil officieel een verzoek indienen bij de FIA zodra de autosportfederatie het proces opent. Men wil de sport zo snel mogelijk betreden met minimaal één Amerikaanse coureur.

Two icons. One pursuit. 💪



Andretti Autosport is thrilled to support the news of Andretti Global and General Motors with @Cadillac, two American powerhouses coming together to pursue the opportunity to compete in the @FIA @F1 World Championship.#CadillacVSeries #AllAndretti