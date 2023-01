De Vries stelt zichzelf een doel: "Slagen in de Formule 1"

Nyck de Vries rijdt dit jaar voor het eerst een volledig seizoen in de Formule 1. De Nederlandse coureur gaat rijden voor het team van AlphaTauri en hij barst van de ambitie. De Vries heeft zichzelf een nieuw doel gesteld en wil dit jaar gaan slagen in de koningsklasse van de autosport.

De Vries zat al een aantal jaren dicht tegen de Formule 1 aan. De Friese coureur was betrokken bij het team van Mercedes waar hij fungeerde als derde coureur. Hij mocht een aantal vrije trainingen rijden en mocht in Monza tevens invallen bij het team van Williams. Als invaller presteerde hij optimaal en scoorde hij bij zijn debuut in de koningsklasse direct punten.

De Vries wil dit jaar ook weer goed voor de dag komen in de Formule 1. De AlphaTauri-coureur heeft zichzelf een groot doel gesteld. In een video op het YouTube-kanaal DAY1 deelt hij zijn doel: "Ik wil slagen in de Formule 1. Je wilt het eerst halen en er komen, dat is al heel erg uniek. Het is bijna niet bereikbaar. Ik heb nu deze kans gehad. Ik kan mij nog herinneren dat ik in mijn bed lag en dat we het hier overhadden. Ik zei letterlijk dat ik geloofde dat het mij wel ging overkomen of dat het ging gebeuren."