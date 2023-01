Sainz bezoekt vader tijdens Dakar Rally

Afgelopen weekend is in Saoedi-Arabië de Dakar Rally begonnen. In de Saoedische duinen doen weer veel opvallende namen mee aan de rally. In het autoklassement is Carlos Sainz senior één van de favorieten. De Spanjaard komt uit voor het team van Audi en hij krijgt steun van zijn familie.

Ferrari-coureur Carlos Sainz is dan ook afgereisd naar Saoedi-Arabië om zijn vader aan te moedigen in de rally. De Spaanse Formule 1-coureur was op nieuwjaarsdag aanwezig in de paddock en volgde de prestaties van zijn vader op de voet. Naast Sainz waren nog meerdere familieleden aanwezig in de Saoedische woestijn.