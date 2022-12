Leclerc heeft veel respect voor Verstappen: "Max heeft het geweldig gedaan"

Charles Leclerc was aan het begin van dit seizoen de grote rivaal van Max Verstappen. De coureurs vochten een aantal intense duels uit en de fans en volgers genoten met volle teugen. Het duel kwam snel ten einde en Verstappen werd op vrij simpele wijze wereldkampioen. Leclerc heeft op zijn beurt veel respect voor de Nederlander.

Verstappen en Leclerc zijn allesbehalve onbekende van elkaar. De twee duelleerden in hun kartjaren al veelvuldig met elkaar, dat ging er niet altijd even gezellig aan toe. Op het internet circuleert immers al jaren een video waarin de twee piepjonge karters een gezamenlijke crash bespreken. Inmiddels racen ze beide in de koningsklasse van de autosport en is er zeer veel onderling respect.

Leclerc heeft zeer veel respect voor Verstappen en hij benadrukt nog maar eens dat alles anders is dan vroeger. De Monegaskische Ferrari-coureur doet zijn uitspraken in conversatie met Motorsport-Magazin: "Het is tegenwoordig een meer volwassenere relatie. Ik heb begin dit jaar al gezegd dat onze relatie zeker intenser zou worden als we aan het einde van het seizoen nog zouden vechten. Dat hoort nou eenmaal bij onze sport. Max heeft het echt geweldig gedaan en ik heb daar enorm veel respect voor."