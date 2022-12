Wolff hoopt op Red Bull-stoeltje voor De Vries: "Dan gaan we het gevecht aan"

Nyck de Vries was in de afgelopen jaren onderdeel van de Mercedes-familie. De Nederlander was de reservecoureur van het Formule 1-team en reed voor de renstal in de Formule E. Aankomend jaar racet De Vries voor AlphaTauri en Toto Wolff hoopt vurig dat de Friese coureur kan doorstromen naar Red Bull Racing.

De Vries maakte afgelopen jaar veel indruk op de Formule 1-wereld met zijn invalbeurt in Italië. Op het circuit van Monza verving hij last minute Alexander Albon bij Williams en pakte hij direct punten in de race. Mercedes was trots op hun coureur maar ze begrepen ook wel dat hij onhoudbaar werd. Hij werd gecontracteerd door AlphaTauri en is vanaf 2023 dus onderdeel van de Red Bull-familie.

Alhoewel Red Bull en Mercedes elkaars grote rivalen zijn, hoopt men toch op veel successen van De Vries. Mercedes-teambaas Toto Wolff hoopt dat zijn voormalige pupil kan doorgroeien naar een zitje bij Red Bull Racing. In gesprek met het Poolse SwiatWyscigow is Wolff eerlijk: "Ik heb erover nagedacht. Ik hoop dat hij daar kan blijven en dat hij succesvol zal zijn bij AlphaTauri. Ik hoop dat hij het zo goed gaat doen, dat hij kan doorgroeien naar een zitje bij Red Bull. Wanneer we dit als echte sportmannen benaderen, gaan we het gevecht aan."