Newey deelt toekomstplannen: "Ga mij vervelen als ik achter de geraniums zit"

Eén van de gezichten van de succesformule van Red Bull Racing is Adrian Newey. De Britse ontwerper is het brein achter alle kampioenswagens van het team. Newey is echter niet meer de jongste en langzamerhand komt de pensioengerechtigde leeftijd in zicht. Newey heeft al nagedacht over zijn toekomst.

Newey is momenteel nog gewoon actief bij het team van Red Bull Racing. In de afgelopen jaren is zijn functie echter steeds meer veranderd maar in theorie is hij nog steeds de grote man bij het team. Dit jaar was dan ook verantwoordelijk voor de kampioenswagen van Max Verstappen, in het verleden was de Brit ook verantwoordelijk voor de kampioenswagens van Sebastian Vettel.

Newey zelf is zich bewust van het feit dat hij niet voor altijd deze rol kan blijven vervullen bij Red Bull. Hij zal echter wel blijven ontwerpen. Bij The Race legt hij de situatie uit: "Ontwerpen gecombineerd met competitie is eigenlijk altijd mijn loopbaan geweest en ik heb er altijd veel plezier aan beleefd. Wel neemt het heel erg veel druk met zich mee. Ik ben 63 maar ik ga mij gewoon vervelen als ik achter de geraniums ga zitten."

De Britse ontwerper wil Red Bull Racing en de Formule 1 dus voorlopig nog niet vaarwel zeggen. Newey ziet al voor zich wat hij wil gaan doen: "Misschien iets van een soort toezichthoudende rol. Denk aan iets wat Rory Byrne momenteel bij Ferrari aan het doen is. Dat is een prima plek zolang je maar op een positieve wijze iets kan bijdragen. Ik wil geen afleiding zijn. Als mensen gaan denken 'Oh, Adrian is er vandaag weer', dan moet je het stokje doorgeven."