Aston Martin wil succes via eigen filosofie bereiken

De Britse renstal Aston Martin wil het Formule 1-succes op haar eigen manier bereiken. Dat zijn de woorden van technisch directeur Dan Fallows, die eerder dit seizoen overgekomen is van Red Bull. Het team van Aston Martin wil grote stappen in voorwaartse richting blijven maken met het uiteindelijke doel om de wereldtitel binnen te slepen. Volgens Fallows wil het team dit pad op de 'Aston Martin-manier' gaan bewandelen.

Het F1-team van Aston Martin maakt serieuze progressie achter de schermen om binnen nu en een aantal jaar bij de top van de koningsklasse te behoren. Het team heeft tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso aangetrokken en is bezig aan de bouw van een ruim tweehonderd miljoen kostende hoofdkwartier inclusief windtunnel. Ook heeft de Britse renstal technische talenten bij haar concurrenten losgeweekt, waaronder de voormalige aero-topmannen van Red Bull en Mercedes Dan Fallows en Eric Blandin.

Terwijl het team druk bezig is om de auto voor te bereiden op het 2023-seizoen van de Formule 1, spreekt Fallows over de al-gevormde chemie in het team. "Ik ben deze uitdaging aangegaan omdat ik vond dat dingen op een andere manier gedaan konden worden. Het gaat er niet om op de dingen op de Red Bull, Mercedes of de Ferrari-manier te doen, het gaat erom dat je met een betere manier komt – de Aston Martin-manier."

"Het is duidelijk dat Eric (Blandin) andere recente ervaringen heeft, aangezien hij voor Ferrari en Mercedes heeft gewerkt. Vooraf gezien was ik onzeker of we op dezelfde pagina zouden zitten. Gelukkig kwam ik er snel achter dat we op technisch vlak veel met elkaar overeen hebben. Hij is ook zeer toegewijd om niet alles op de Mercedes- of Red Bull-manier te doen, maar eerder om een beter pad te bewandelen."