Voormalige auto Verstappen geveild voor hoger bedrag dan verwacht

Het is algemeen bekend dat Max Verstappen zeer populair is. De Nederlander is inmiddels een tweevoudig wereldkampioen en hij heeft wereldwijd zeer veel fans. In de afgelopen weken konden fans bieden op een voormalige auto van Verstappen, de wagen is verkocht voor een hogere prijs dan verwacht.

In de afgelopen weken konden geïnteresseerden bieden op een witte Honda Civic Type-R GT die in het verleden eigendom was van Verstappen. De wagen werd via een online veiling aangeboden en men hoopte de Honda te kunnen verkopen voor een bedrag om en nabij de 60.000 euro. De gelukkige koper is ruim over het gewenste bedrag gegaan.

De Honda Civic Type-R GT is namelijk verkocht voor een bedrag van 75.000 euro. De voormalige auto van Verstappen is verkocht aan een Slowaakse bieder. De auto heeft zo'n 58500 kilometer op de teller staan en werd dus door Verstappen gebruikt. De koper krijgt een Honda met enkele handtekeningen van Verstappen en men verwacht dat de auto in de toekomst nog meer waard zal zijn.