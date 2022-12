Palmer looft Verstappen: "Leek erop dat Max een andere coureur was"

Max Verstappen maakte dit jaar zeer veel indruk in de Formule 1. De Nederlands Red Bull Racing-coureur veroverde de wereldtitel op relatief simpele wijze en hij verbrak tevens meerdere records. Verstappens resultaten maakten ook veel indruk op Jolyon Palmer, hij zag een andere Verstappen.

De Red Bull Racing-coureur pakte dit jaar zijn tweede wereldtitel in de koningsklasse van de autosport. Verstappen was beduidend sneller dan de concurrentie en won een recordaantal van vijftien Grands Prix. Al in Suzuka prolongeerde hij zijn wereldtitel en kon hij daarna rustig achterover leunen. Verstappen deed echter niet rustig aan en schonk zijn team in Austin ook nog de constructeurstitel.

Makkelijkere keuze

Oud-coureur en huidig analist Jolyon Palmer is zeer te spreken over de resultaten van Verstappen. De Brit deelt zijn lofzang op Formula1.com: "Het was een makkelijkere keuze dan een jaar eerder want toen was het wereldkampioenschap nog zo enorm spannend. Max is dit jaar niet alleen op een hoger niveau gaan presteren, zijn rivalen maakten ook meer fouten waardoor ze de achterstand in het kampioenschap niet konden toegeven."

Andere coureur

Palmer zag dat Verstappen een soort metamorfose had ondergaan. De Britse ex-coureur zag meer geduld en deelt zijn opinie daarover: "Vanaf de start leek het erop dat Max een andere coureur was. Hij vocht heel erg hard in de openingsraces. Hij was uiteindelijk ook veel sneller tevreden met de tweede plaats in plaats van met een soort alles of niets-actie op zijn toenmalige rivaal Charles Leclerc."