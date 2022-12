De 22 Formule 1-coureurs van 2022: Max Verstappen, de terechte wereldkampioen

De wereldkampioenschapstitels gingen naar Max Verstappen en Red Bull Racing, in de persoon van Nyck de Vries stond er onverwachts een Nederlandse supersub op en na 22 Grands Prix kan GPToday.net de balans opmaken. Welke coureurs veroverden topresultaten en wie presteerden er ondermaats? Vandaag in deel tweeëntwintig: Max Verstappen, recordbreker en terechte wereldkampioen.

Naam: Max Verstappen (Nederland, 30 september 1997)

Eindklassering 2022: Eerste

Aantal WK-punten: 454

Aantal overwinningen: 15

Aantal podiumplaatsen: 17

Aantal polepositions: 7

Aantal snelste ronden: 5

Onderling kwalificatieduel met Sergio Perez: 18-4

Het Formule 1-seizoen 2022 van Max Verstappen

Na zijn zenuwslopende titelduel met Lewis Hamilton in 2021 zag de wereld van Max Verstappen er dit jaar compleet anders uit. Hij begon in Bahrein niet als jager, maar als prooi met het startnummer één pontificaal op de neus. Verstappen leek echter totaal niet onder de indruk te zijn van zijn nieuwe rol. Sterker nog, de Nederlander presteerde zelfs beter dan ooit.

Dat Verstappen relatief eenvoudig naar een tweede wereldtitel zou cruisen, werd aan het begin van het seizoen als vrijwel ondenkbaar geacht. In twee van de eerste drie Grands Prix viel hij uit, om zodoende tegen een fikse achterstand op WK-leider Charles Leclerc aan te kijken. Tussen de uitvalbeurten door won Verstappen wél in Saoedi-Arabië. In de venijnige straten van Jeddah versloeg hij Leclerc in een prachtig duel. In Bahrein vochten de twee ook al een indrukwekkend duel uit, maar viel Verstappen op pijnlijke wijze uit in de slotrondes.

Op het circuit van Imola nam Verstappen de teugels in handen, om ze niet meer los te laten. De Nederlander reed naar pole, won de sprintrace en reed naar een dominante zege op zondag. Bovendien profiteerde Verstappen van de fouten van Leclerc, die na een rommelige slotfase genoegen moest nemen met een karige zesde plaats. Verstappen bleef vrolijk verder gaan met scoren en winnen, terwijl rivaal Leclerc intussen te maken kreeg met ernstige betrouwbaarheidsproblemen. Alleen in Silverstone stond Verstappen niet op het podium, omdat hij veel snelheid verloor na een touché in de beginfase van de wedstrijd.

Vlak voor de zomerstop toonde Verstappen een tot dan toe ongehoorde klasse. In Hongarije had hij pech in de kwalificatie, waardoor hij vanuit het middenveld moest starten. De Red Bull-rijder leek enkel te kunnen dromen van een zege, maar ondanks een spin haalde hij toch al zijn concurrenten in, om met een overwinning af te sluiten. Na de zomerstop deed Verstappen dat kunstje nog eens dunnetjes over in België, waar hij zelfs vanaf startplaats veertien naar de overwinning reed. Latere zeges voor eigen publiek in Zandvoort en in het hol van de Italiaanse tegenstander, op Monza, deden de Nederlandse titelverdediger ver uitlopen in de strijd om het kampioenschap.

In Singapore kon Verstappen theoretisch gezien al wereldkampioen worden, maar op het slingerende stratencircuit maakte hij teveel foutjes. Een zevende plaats in de stadsstaat bleek niet afdoende om de kroon reeds te grijpen. In Japan moest het dan maar gebeuren - Verstappen moest winnen, om daarna af te wachten wat de concurrentie deed. Op een doornat Suzuka - de Japanse Grand Prix lag ruim een uur stil wegens de slechte weersomstandigheden - toonde Verstappen andermaal zijn klasse door de concurrenten werkelijk tot pulp te slaan.

Vanwege een late tijdstraf van enig overgebleven rivaal Leclerc, en een bijzondere wijze van reglementeninterpretatie van de wedstrijdleiding, wist Verstappen zowaar voldoende punten te scoren om zijn wereldtitel te prolongeren. Hij kwam daar overigens pas achter toen interviewer Johnny Herbert hem dat kort voor de podiumceremonie duidelijk maakte. Een verbijsterde Verstappen kon het in eerste instantie lastig geloven, hij vroeg zelfs meermaals om bevestiging.

Met de titel op zak ging Verstappen vrolijk door met winnen. De Nederlander verbrak de records van meeste Grand Prix-zeges (vijftien) in één seizoen en de meeste WK-punten (454) in één seizoen. De Red Bull met startnummer één sloot het jaar af in stijl met een overwinning op het voor Verstappen memorabele Yas Marina Circuit in Abu Dhabi.

Het plan van Max Verstappen voor het seizoen 2023

Verstappens 2023 kan eigenlijk alleen maar slechter. Het zal immers vrijwel onmogelijk worden om net zo veel te winnen als hij dit jaar deed. De Nederlandse coureur zal hard moeten werken om zijn records van 2022 te evenaren, maar is daar waarschijnlijk zelf niet al te druk mee bezig. Voor de tweevoudig wereldkampioen geldt enkel de volgende race: die wil hij winnen. Lukt dat niet, dan wenst hij de daaropvolgende race zegevierend af te sluiten. Met een contract tot en met 2028 zit Verstappen voorlopig gebakken bij Red Bull Racing.