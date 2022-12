De 22 Formule 1-coureurs van 2022: Sergio Perez, beter dan ooit

De wereldkampioenschapstitels gingen naar Max Verstappen en Red Bull Racing, in de persoon van Nyck de Vries stond er onverwachts een Nederlandse supersub op en na 22 Grands Prix kan GPToday.net de balans opmaken. Welke coureurs veroverden topresultaten en wie presteerden er ondermaats? Vandaag in deel twintig: Sergio Perez, die beter dan ooit presteerde.

Naam: Sergio Perez (Mexico, 26 januari 1990)

Eindklassering 2022: derde

Aantal WK-punten: 305

Aantal overwinningen: 2

Aantal podiumplaatsen: 11

Aantal polepositions: 1 (Saudi-Arabië)

Onderling kwalificatieduel met Max Verstappen: 4-18

Het Formule 1-seizoen 2022 van Sergio Perez

Sergio Perez begon dit jaar aan zijn tweede seizoen in dienst van het topteam van Red Bull Racing. De Mexicaan kende dit jaar, in tegenstelling tot 2021, allesbehalve een valse start. Goed, de Mexicaan viel uit in de seizoensopener in Bahrein, maar hij reed daarna zeer sterk. Na drie tweede plaatsen beleefde hij zijn mooiste moment van het jaar in Monaco. In het autosportwalhalla reed de Mexicaan bijzonder sterk op een natte baan, om zo de zege te grijpen. De vreugde was groot en direct daarna werd zijn contractverlenging bij Red Bull wereldkundig gemaakt.

De zege in Monaco kreeg later in het jaar wel een merkwaardige draai. In Brazilië werd Max Verstappen verzocht om Perez te laten passeren in de laatste ronde van de race. Verstappen weigerde en Perez reageerde op zijn beurt furieus. Verschillende media meldden daarna dat de teamorderweigering van Verstappen te maken had met de kwalificatiecrash van Perez in Monaco. Perez zou, volgens Nederlandse berichtgeving, opzettelijk zijn gecrasht om tegenstanders ervan te weerhouden een snellere rondetijd te rijden. Vanwege deze schuiver kon Verstappen zijn tijd niet verbeteren.

Voor Perez was het incident in Brazilië niets meer dan een vlekje op verder een sterk seizoen als tweede viool. De Mexicaan kon zijn Nederlandse teamgenoot aardig bijhouden en gold zelfs voor een paar weken als titelkandidaat. Al snel werd echter duidelijk dat de Mexicaan gewoon weer de tweede coureur van Red Bull was, hij schikte in zijn rol en haalde er veelvuldig het beste uit.

De tweede seizoenshelft van Perez was iets minder sterk dan de beginfase. In Nederland en Italië kwam hij niet verder dan de vijfde en zesde plek, doch in de kletsnatte straten van Singapore nam hij sportieve wraak. Terwijl zijn teammaat in de chaos verzoop hield Perez het hoofd koel. De Mexicaan greep zijn tweede zege van het jaar in Singapore en daarmee was de strijd om de tweede plaats in het wereldkampioenschap spannender dan ooit.

Perez moest duelleren met Ferrari-coureur Charles Leclerc en de druk was groot. Red Bull wilde niets liever dan een historische 1-2 in het wereldkampioenschap bewerkstelligen voor Red Bull, een prestatie die het Oostenrijkse team zelfs in de topdagen van Sebastian Vettel en Mark Webber nooit wist te leveren. De trots van Guadalajara moest Leclerc verslaan, maar dat bleek nog niet zo eenvoudig. Door de teamorderweigering van Verstappen arriveerden Perez en Leclerc puntengelijk in Abu Dhabi. In de seizoensfinale viel het kwartje niet de kant van Perez op, waardoor Leclerc de tweede plaats achter Verstappen veroverde. Toch zal Perez er niet wakker van liggen. In zijn elfjarige Formule 1-loopbaan scoorde hij namelijk nog nooit zo goed als in 2022.

Het plan van Sergio Perez voor het seizoen 2023

In 2023 zal Perez nog dichterbij Verstappen mogen blijven. Een minder jaar kan een coureur van een topteam zich immers niet permitteren. Perez zal de reservebank goed in de gaten houden. Vanaf 1 januari zit daar namelijk een oude bekende, iemand die twaalf jaar geleden ook al reserverijder van Red Bull Racing was. In de persoon van Daniel Ricciardo keert er een coureur terug die maar wat graag het zitje van Perez wil hebben. Gezien zijn goede relatie met Verstappen is het voor Perez zaak om sterk te rijden: het Red Bull-zitje is immers niet eeuwig houdbaar.