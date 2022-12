Verstappen verklaart zijn onvrede over stratencircuits

Max Verstappen heeft een goed 2022 achter de rug. Samen met zijn F1-team van Red Bull scoorde hij vijftien van de 22 Grand Prix-overwinningen en nam hij gedurende het seizoen met grote passen afstand van zijn titelconcurrenten. Een zeldzaam slecht weekend voor de Nederlander was die van de Grand Prix van Singapore; Verstappen werd namelijk zevende. Tegenover Viaplay verklaart Verstappen waarom de nieuwste generatie F1-auto op de stratencircuits niet lekker aanvoelt.

Met vijftien van de 22 overwinningen op zak behaalde Max Verstappen al vroegtijdig het wereldkampioenschap. Met zijn RB18-bolide wist de Limburger maar liefst 454 punten bij elkaar te sprokkelen.

Zoals gewoonlijk toverde de Red Bull-coureur magische prestaties op de baan om tot overwinningen; echter had de inmiddels tweevoudig wereldkampioen ook een opvallend slecht weekend bij de Grand Prix van Singapore. Verstappen was overduidelijk op weg om op de zaterdag pole positie te behalen, maar voor de coureur zijn ogenschijnlijke polescorende ronde kon afmaken, werd hij door zijn team naar binnen gehaald vanwege een brandstofmiscalculatie. Ook tijdens de Grand Prix op de zondag liep het niet lekker voor de Nederlander: vanaf een achtste startpositie probeerde de Red Bull-rijder zich naar voren te vechten. Dat lukte, totdat de coureur zich hevig verremde in een poging om Lando Norris in te halen en uiteindelijk als zevende finishte.

Het Singaporese weekend was niet typerend voor Verstappen. De Nederlander leek zich niet opperbest te voelen terwijl hij zijn RB18 door de kletsnatte straten van Singapore manoeuvreerde. Tegenover Viaplay wijst Verstappen de boosdoener aan, namelijk de nieuwste generatie F1-auto’s. "Het is zeer lastig, vooral wanneer je in de kwalificatie de grenzen opzoekt is het heel lastig om een rondje precies goed te rijden", vertelt Verstappen tegenover Viaplay.

"Persoonlijk hou ik meer van hogesnelheidsbochten. Voor mij hoort Spa voor 100% (op de kalender), omdat je daar als coureur het grote verschil kan maken. Op een stratencircuits met de nieuwe auto’s van tegenwoordig rijden is de slechtste ervaring ooit. Het is simpelweg omdat de auto’s veel te zwaar en te stijf zijn."

"We reden in Singapore – en ik hou van Singapore, het is een geweldige baan – ik was heel teleurgesteld met hoe de auto zich gedroeg, vooral in vergelijking met (de auto van) 2015, 2016 waar je meer flexibel was en je op de kerbs kon rijden. Nu zijn de auto’s zo stijf dat op het moment dat je op de kerbs rijdt je bijna aan de andere kant van het circuit beland", sluit Verstappen af.