Alonso kijkt uit naar rol in grondlegging Aston Martin-tijdperk

Nu 2022 langzaamaan richting de jaarwisseling kruipt, zit het F1-seizoen er alweer op. F1-veteraan Fernando Alonso maakt de overstap van Alpine naar Aston Martin, waar hij samen met het opkomende Britse team hoopt op toekomstige glorie.

De hiërarchie in de Formule 1 is vrijwel altijd in beweging. Met het blote oog zal de doorsnee observant kunnen concluderen dat alleen de gebruikelijke teams van Red Bull, Mercedes en Ferrari serieus voor F1-overwinningen kunnen vechten; echter vinden er op de achtergrond vrijwel altijd gebeurtenissen plaats die voor een schokgolf in de rangorde van de koningsklasse zouden kunnen zorgen. Een mooi (toekomstig) voorbeeld hiervan lijkt die van Aston Martin te zijn.

Het team laat namelijk weten in de toekomst een serieuze greep te willen kunnen doen naar de wereldtitel. Het zijn woorden die met daden worden vergezelt; het F1-kamp van het Britse legendarische automerk is momenteel bezig met de bouw van een gloednieuw hoofdkwartier én windtunnel. Ook heeft het team de tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso tot zich toegetrokken.

In gesprek met Auto Motor und Sport vertelt Alonso over het toekomstbeeld dat hij graag voor zich ziet. Op de vraag van het Duitse mediaplatform over waar hij zijn motivatie vandaan haalt, antwoordt hij: "Ik hou van wat ik doe. Natuurlijk wil ik een auto hebben waarmee ik om de titel kan racen. Maar daar is geen plaats voor mij. Van wat er op de markt was, is Aston Martin een van de teams die dat doel in twee, drie jaar kan bereiken. Dat is belangrijk op mijn leeftijd. Ik heb niet voor altijd. Zolang er één procent kans is om de titel weer te pakken, ga ik door. En als het niet lukt als coureur, dan misschien in een rol buiten de auto. Als we dan wereldkampioen worden, zou dat mij ook voldoening geven, omdat ik dan kan zeggen dat ik het heb helpen opbouwen. Ik stap graag in een nieuw project en maak het zo snel mogelijk succesvol."