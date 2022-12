Horner ziet zege in Imola als psychologisch omslagpunt

Het team van Red Bull Racing kende dit jaar een zeer succesvol seizoen in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal werd wereldkampioen met Max Verstappen en veroverde daarna de constructeurstitel in Austin. Christian Horner denkt dat de Grand Prix van Emilia Romagna een belangrijk moment was in het seizoen.

Red Bull begon immers niet bepaald sterk aan het seizoen en stond na drie races ver achter op de concurrentie van Ferrari. Coureurs Max Verstappen en Sergio Perez vielen beide uit in Bahrein en Verstappen viel daarna ook uit in Melbourne. In Emilia Romagna zegevierde Verstappen op het iconische circuit van Imola en werd daarna de weg omhoog ingezet.

Red Bull-teambaas Christian Horner denkt dat de Grand Prix in Imola een belangrijk omslagpunt was in de strijd met Ferrari. De Britse teambaas is daar nogal eerlijk over in gesprek met Autosport: "Voor mij was Imola één van de meest cruciale momenten van het jaar. We wonnen daar in de sprint en in de race. Door allebei de races te winnen, een 1-2tje te pakken en Ferrari te verslaan op hun thuisgrond was dit op psychologisch vlak echt een groot ding voor ons. Misschien gold dat ook wel voor Ferrari."