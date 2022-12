Aston Martin trekt in februari doek van nieuwe AMR23

Het Formule 1 -seizoen zit er ruim een maand op maar dat betekent niet dat de teams stilzitten. De voorbereiding op 2023 is in volle gang en de nieuwe wagens worden in de coulissen klaargestoomd voor het seizoen. Aston Martin komt nu als eerste met meer informatie.

De Britse renstal van de Canadese eigenaar Lawrence Stroll heeft namelijk bekend gemaakt wanneer ze het doek trekken van hun wagen voor 2023. In een persbericht liet men weten dat de AMR23 op 13 februari aan het publiek zal worden getoond. De presentatie vindt plaats in de nieuwe campus van het team in het Britse Silverstone.

Het aankomende seizoen wordt zeer belangrijk voor Aston Martin. Ze hebben afscheid genomen van Sebastian Vettel en als opvolger hebben ze populaire Fernando Alonso aangetrokken. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen wordt de teamgenoot van Lance Stroll. Men hoopt in 2023 een stap te kunnen zetten richting de top van het veld. Dit jaar kwakkelde men regelmatig maar wat aan in het middenveld waarna het in de tweede seizoenshelft wat beter ging.